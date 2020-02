Coronavirus, l'università dispone lo stop alle lezioni ed esami a porte chiuse

Gli studenti dell'Università di Palermo avevano chiesto "lezioni sul web, fino a emergenza cessata", firmando una petizione su change.org per sollecitare il rettore dell'Università Fabrizio Micari. E oggi l'Ateneo emanerà una direttiva che prevede il rinvio di una settimana di tutte le lezioni e la celebrazione degli esami a porte chiuse. Una misura di sicurezza in attesa di capire gli sviluppi dell’epidemia di coronavirus che sta terrorizzando il Paese.

Ma ad alzare la guardia sono anche tutte le scuole che stanno predisponendo circolari che invitano ad una maggiore igiene e a prendere tutte le precauzioni per combattere l’eventuale diffusione del Coronavirus. Vademecum alla mano, alcuni istituti consigliano anche ai genitori di evitare di portare in classe alunni se presentano evidenti sintomi influenzali o se fanno ritorno da zone a rischio epidemiologico e di fornire ai propri figli gel igienizzanti con una concentrazione di alcol superiore al 60 per cento. Piccole precauzioni da prendere attenendosi alle direttive ministeriali, senza però creare particolari allarmismi.