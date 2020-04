Il Tricolore illumina il Covid hospital di Partinico, Razza: "Immagine chiude polemiche"

Non solo monumenti. I colori della Bandiera "abbracciano" l'ospedale Civico di Partinico, ormai Covid hospital. L'iniziativa, nata per simboleggiare l'unità nazionale in un momento di difficoltà, era nata inizialmente per i luoghi d'arte e le sedi delle istituzioni, da settimane illuminati col Tricolore.

"Ogni cambiamento - scrive su Facebook l'assessore alla Salute Ruggero Razza postando la foto del nosocomio - determina sempre qualche difficoltà. Ma questa immagine dell’ospedale di Partinico chiude ogni polemica ed è il meraviglioso riconoscimento per tutti: Azienda, personale medico e sanitario, per i cittadini e per la nostra Isola. Siamo capaci di tanto ... basta aprire il cuore alla speranza e guardare con fiducia al futuro".

Il riferimento è alle proteste nate subito dopo l'annuncio della trasformazione dell'ospedale in Covid hospital. "Resistenze" - sia da parte del personale, che temeva di non essere adeguatamente tutelato, sia da parte dei cittadini che si sono sentiti "privati" di una struttura di riferimento - superate dopo qualche giorno.