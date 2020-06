Coronavirus, in Sicilia situazione stabile: oltre 2.000 nuovi tamponi e un solo nuovo positivo

Sale solamente di un'unità - ieri 841 e oggi 842 - il numero delle persone che, in Sicilia, sono attualmente positive al Coronavirus. Il dato è estratto dalla sintesi inviata dalla Protezione civile nazionale, dal momento che gli aggiornamenti da parte della Regione non sono più quotidiani e vengono interrotti nel finesettimana.

Secondo il dipartimento di Protezione civile, il quadro aggiornato alle 17 di oggi nell'Isola è il seguente: ci sono 33 pazienti ricoverati con sintomi, tre terapia intensiva, 806 isolamento domiciliare. Il totale degli attualmente positivi è di 842 persone, con un caso in più attestato nelle ultime 24 ore. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono stati 3.456 (582 a Palermo) da inizio pandemia Il numero dei tamponi eseguiti (complessivamente) è di 178.319 con 149.516 casi testati. In 24 ore sono stati processati 2.086 tamponi.

La situazione nazionale

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi 13 giugno, il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 236.651, con un incremento rispetto a ieri di 346 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 27.485, con una decrescita di 1.512 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi, 220 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 7 pazienti rispetto a ieri. Sono 3.747 le persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 146 pazienti rispetto a ieri. Sono invece 23.518 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, i pazienti isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 55 e portano il totale a 34.301. Nel numero totale sono conteggiati anche 23 decessi comunicati dalla Regione Lazio ma riferiti ai mesi di marzo e aprile. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 174.865, con un incremento di 1.780 persone rispetto a ieri.

Il ritorno alla normalità

La ripresa di ritmi e abitudini di vita "normali" passa anche dalla riapertura della piscina comunale. I cancelli dell'impianto di viale del Fante, adeguato alle norme anti Covid, riapriranno lunedì ai tesserati delle società natatorie, mercoledì all'utenza generale. Ci sono però rigide regole da rispettare: dall'accesso su prenotazione alla capienza limitata passando per l'uso della mascherina se si è in zone comuni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il vaccino

Intanto sembrano abbreviarsi i tempi per il vaccino. "Una notizia molto bella e importante. Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, dopo aver lanciato nei giorni scorsi l’alleanza per il vaccino, ho sottoscritto un contratto con Astrazeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea", ha annunciato ìl ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook, dopo avere informato il Consiglio dei ministri e gli ospiti presenti agli Stati generali dell'economia che si stanno svolgendo a Roma.

Gallery