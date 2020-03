Coronavirus, l'Agenzia delle Entrate: "Usate i servizi online"

Anche l'Agenzia delle Entrate invita i cittadini, come ha fatto anche il Comune, a utilizzare i servizi online per non affollare gli uffici. Un invito formulato in relazione all'emergenza Covid-19. "Tutti gli utenti - si legge in una nota - sono invitati ad utilizzare prioritariamente i servizi fiscali telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate che consentono di effettuare la maggior parte degli adempimenti direttamente dal pc di casa o da smartphone".

Tra i servizi fruibili ci sono: richiesta del duplicato della tessera sanitaria e del codice fiscale; calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari; compilazione e stampa del modello F24.

Chi dispone del pin dell’Agenzia delle Entrate, della carta nazionale servizi o di Spid può inoltre accedere ad un’ulteriore gamma di servizi come:

FiscoOnline - Per inviare la dichiarazione dei redditi, registrare un contratto d’affitto, pagare imposte, tasse e contributi, comunicare le coordinate del conto bancario o postale per l’accredito dei rimborsi, accedere al Cassetto fiscale

Civis - Per assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e le cartelle di pagamento, richiesta modifica delega F24, istanze autotutela locazioni, assistenza per controllo formale della dichiarazione, assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo

Dichiarazione di successione telematica

Docfa e Pregeo - Per la presentazione degli atti di aggiornamento di fabbricati e terreni predisposti dai professionisti tecnici abilitati (architetti, ingegneri, agronomi, geometri, periti)

Per i contribuenti che hanno necessità di recarsi in ufficio, è consigliabile utilizzare il servizio di prenotazione appuntamenti (CUP). La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente (numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso; il numero 06-96668907 da cellullare), via web (www.agenziaentrate.gov.it) o da App (“’AgenziaEntrate”) e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Altro servizio consigliato è il Web Ticket, disponibile anch’esso sul sito o sull’App dell’Agenzia delle Entrate, che consente di “staccare” a distanza un biglietto elimina-code, monitorare il proprio turno anche dal telefonino e recarsi in ufficio senza attese.

Nuove scadenze

Slitta dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica e dal 28 febbraio al 31 marzo quello entro cui gli enti terzi devono inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata. È prorogato al 5 maggio 2020 - dalla precedente data del 15 aprile - il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia. Infine, passa dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.