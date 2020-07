Festino, controlli al Foro Italico: vigili impediscono il montaggio di un palco abusivo

Saranno 85 le pattuglie impegnate durante la notte del Festino di Santa Rosalia al Foro Italico. Già dalle 10 di questa mattina gli agenti della polizia municipale hanno iniziato a presidiare la zona che ogni anno si riempie di fedeli e non attratti dai festeggiamenti per la Santuzza. Proprio nel corso dell'attività avviata oggi i vigili sono riusciti a impedire il montaggio di un palco abusivo "comparso" all'alba.

Nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale ha ricordato ai palermitani che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, la celebrazione della patrona avverà in tono minore: "Non sostare in alcun modo nell'area del Foro Italico poiché non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico". Per la stessa ragione non è previsto il tradizionale carro e al posto della solita "masculiata" sarà esploso un fuoco d'artificio.

Le tappe dei festeggiamenti saranno infatti sostituite dalla messa, che andrà in onda a partire dalle ore 22, su diverse emittenti televisive locali e nazionali, e dalla proiezione del film "Palermo Sospesa-Il Festino che non c’è", realizzato dalla sezione siciliana del Centro Sperimentale di Cinematografia con la regia della direttrice artistica Costanza Quatriglio).