Tutto pronto per il concerto di Radio Italia: stop alla Ztl e Foro Italico chiuso al traffico

L'area del Foro Italico chiusa al traffico dalle 7 di sabato alle 6 di domenica, lo stop alla Ztl venerdi 28 e sabato 29 e una lunga lista di divieti. Sono alcuni dei provvedimenti adottati dalla polizia municipale in vista del concerto di Radio Italia previsto per sabato.

Ecco nel dettaglio cosa cambia.

Le strade con divieto di sosta con rimozione coatta fino alla mezzanotte di domenica: Foro Umberto I intero tratto (ambo i lati compresa la carreggiata arretrata, antistante l’NH Hotel, con accesso da via Lincoln); piazza Capitaneria di Porto; via Cala, tratto compreso tra Foro Umberto I e via dei Cassari; via Lincoln; piazza Tonnarazza; piano di Sant’ Erasmo intera area; piazzetta Porta Reale, intero slargo; via Butera intero tratto ambo i lati; via Torremuzza intero tratto ambo i lati; via N. Cervello intero Tratto ambo i lati; salita Santi Romano intero tratto: ambo i lati.

In piazza Kalsa zona rimozione ambo i lati e chiusura al traffico dalle 7 di venerdì alle 6 di domenica e comunque sino a cessate

esigenze.

Divieti di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte di venerdì alla mezzanotte di domenica: Foro Umberto I, ansa arretrata fronte villa Giulia.

Strade chiuse al traffico alle 7 di sabato alle 6 di domenica: via Cala - carreggiata direzione via Messina Marine, nel tratto compreso tra via Porto Salvo e Foro Umberto I: chiusura al transito veicolare con obbligo di proseguire in direzione di via Vittorio Emanuele. Via Cala- all'altezza di via San Sebastiano: riapertura temporanea del varco tra le due carreggiate, con rimozione dei dissuasori. Foro Umberto I intero tratto: chiusura al transito veicolare sulle due carreggiate.

Il transennamento partirà, su via Vittorio Emanuele, in semicarreggiata a valle di piazza Marina in direzione mare e sarà totale sotto piazza Santo Spirito. Si procederà analogamente a valle di piazza della Kalsa e della Porta dei Greci.

Via Lincoln tratto compreso tra corso dei Mille e Foro Umberto I: chiusura al transito veicolare, in direzione mare. È consentita la

svolta a sinistra ai veicoli provenienti da via Archirafi. Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza Santo Spirito e via Roma: chiusura al transito veicolare. Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra piazza P.tta delle Dogane e via Roma: senso unico di marcia in direzione monte. Via Tiro a Segno, tratto compreso tra via Archirafi e piazza Tumminello: chiusura al transito veicolare. Via Messina Marine direzione Foro Umberto I: all’altezza di via Cappello obbligo di svolta a sinistra sulla stessa, per chiusura del tratto successivo.

Venerdì alle 10 a mezzanotte e sino al termine delle prove, viene chiusa la carreggiata di mare del Foro Umberto I si dispone il doppio senso di marcia. In particolare quella di monte, con deviazioni tramite i varchi ubicati lungo l’asse.

Vengono individuati i seguenti parcheggi per i pullman, dopo il trasbordo dei partecipanti: via Adorno – viale Dei Picciotti; parcheggio Basile; parcheggio Nina Siciliana; parcheggio John Lennon

È vietata la permanenza lungo il percorso principale e sulle strade adiacenti al transito Foro Umberto I° di scarrabili e cassoni

utilizzati in edilizia per la raccolta degli sfabbricidi provenienti da ristrutturazioni. Pertanto le ditte interessate to dovranno provvedere alla rimozione.

In via Messina Marine nel tratto compreso 50 metri prima e dopo l’ingresso dell'ospedale Buccheri la Ferla è in vigore il divieto di sosta con rimozione ambo i lati permanente dalle 7 di sabato alle 5 di domenica.

I veicoli provenienti dalle direzioni A 29 e da A19 diretti presso la struttura portuale di Palermo nei giorni 28 e 29 effettueranno il

seguenti percorsi, anche a seguito di possibili manifestazioni concomitanti: via Belgio, viale Strasburgo, via A. de Gasperi, via Antonio Cassarà, viale Del Fante, piazza Leoni, via Imperatore Federico, piazzetta Nelson Mandela, via Anwar Sadat, piazza Gen. Antonio Cascino, via Montepellegrino, piazza Giachery Carlo, via Piano Dell’Ucciardone, via Francesco Crispi, Molo Santa Lucia,

Veicoli in uscita dal porto giorno 28 e 29 per raggiungere l’autostrada A29 (dir. Trapani) ovvero A19 percorreranno: via F.sco

Crispi, piano dell’Ucciardone, p.zza Giachery, via Montepellegrino, via I. Rabin, via M. L. King, via Imperatore Federico, p.zza Don

Bosco, p.zza Leoni, viale del Fante, via D.d.Abruzzi, via Pallavicino, via d. Resurrezione, villa Adriana, via G.L.di Scalea, p.zza S.

Bolivar, via R. Nicoletti e direzioni per Catania e Trapani; ovvero viale del Fante, via A. De Gasperi, via Ausonia, via Praga, via Belgio, per le direzioni per Catania e Trapani.