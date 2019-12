C'è il circo, in piazzale Giotto sospesa la postazione mobile Rap

Arriva il circo Orfei a Palermo e la Rap sospende la postazione mobile in piazzale Giotto. La comunicazione è arrivata attraverso una nota. "Rap - si legge - informa che, su espressa richiesta dell’Amministrazione comunale, durante le festività natalizie, vista l’indisponibilità del sito di piazza John Lennon (ex Giotto), la postazione mobile ricadente nella piazza sarà temporaneamente sospesa. I fruitori della postazione potranno in alternativa usufruire dei centri comunali di raccolta presenti in via Nicoletti, viale dei Picciotti e in area Rotonda Oreto (dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 17. Domenica dalle ore 7 alle 13)".

Restano invariate le altre postazioni mobili di piazza San Marino (mercoledì 7.30 -11.30), piazza Santa Cristina (giovedì 7.30 -11.30) e di via Li Bassi ( venerdì -7.30 – 11 .30). Dal 21 dicembre al 26 gennaio i tendoni del Circo Orfei - tra i più grandi d'Europa - troveranno posto in piazzale John Lennon. Una decisione, quella del Comune che ha dato l'autorizzazione, che ha scatenato diverse polemiche.