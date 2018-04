Marineo, scoperto centro scommesse abusivo in un bar: 20 mila euro di multa  

Scommesse online irregolari all'interno del bar "Black Jack" a Marineo. I clienti dell'attività potevano utilizzare tre computer, connessi online, per scommettere ma il titolare dell'attività non era in possesso della necessaria autorizzazione: dovrà pagare una multa di 20 mila euro. I carabinieri hanno scoperto e sequestrato i tre computer giovedì scorso durante un controllo effettuato insieme al personale dell’A.A.M.S. - Ufficio Monopoli per la Sicilia.