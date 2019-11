Casa delle farfalle, ingresso ridotto e visitatori "stregati" dalla nuova arrivata Azzurrina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Casa delle Farfalle sta vivendo il lungo ponte di Ognisanti tra dolcetti, scherzetti e stupore. Un fine settimana particolarmente intenso anche grazie alla nuova arrivata “Azzurrina”, la grande farfalla dalle ali blu, che come una super star sta facendo innamorare tutti i visitatori.

Dopo la grande festa di riapertura del 5 ottobre, l’installazione si riconferma una forte attrattiva per le famiglie, per i turisti, e per i tanti studenti ed alunni delle scuole elementari e materne. Un giardino tropicale all’interno di un ambiente urbano è già un successo che continua a godere dell’affetto di tutti i palermitani. Inoltre domenica 3 novembre, come ogni prima domenica del mese, l’ingresso al Museo Riso, in corso Vittorio Emanuele 365, è gratuito. Quindi la visita della Casa delle Farfalle (installata all’interno del polo museale) è di 5 euro per gli adulti e 4 per i bambini. Un’occasione in più per vivere la magia della Casa delle Farfalle.

Tantissime le specie presenti all’interno del giardino tropicale pronte ad essere ammirate e fotografate, rigorosamente senza flash. Un fenomeno che è diventato anche social e che continua ad avere tantissime condivisioni e visualizzazioni tra stories e post dei visitatori che rimangono stupefatti dalle farfalle in volo. I visitatori potranno anche osservare in una speciale incubatrice il ciclo di vita di questi insetti incantati che da bruchi diventano crisalidi e poi farfalle, appunto, pronte a volare liberamente in questo eden senza tempo. Ma la Casa delle Farfalle è anche Casa degli Insetti. Nella room a loro dedicata si potranno scovare le diverse specie che si mimetizzano nell’habitat naturale nel bellissimo giardino d’inverno che ospita anche piante rare e preziose. La “Casa delle Farfalle” è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 mentre la domenica e i festivi è aperta dalle 10 alle 18. Per info prenotazioni scuole 392.9010349 e 335.7878895 Per informazioni www.lacasadellefarfalle.com.