Zona Cala, trovato pappagallo esotico (dal valore di oltre mille euro)

Volteggiava nella zona della Cala, nei pressi del circolo Canottieri Palermo, "in maniera confusa tra la strada ed il molo", dicono i carabinieri forestali. Così gli uomini del centro anticrimine Natura–Nucleo Cites hanno salvato un esemplare di Ara Ararauna, uno dei pappagalli più grandi del pianeta (l'habitat preferito è il Sud America), dal valore di oltre mille euro.

"L'animale - spiegano dal comando dei carabinieri - è a rischio estinzione e appartiene ad una specie tutelata dalla convenzione di Washington. E’ da escludere che il pappagallo possa rientrare tra gli animali ormai naturalizzati' sia per la specie a cui appartiene, sia perché appare abituato al contatto umano".

Al momento il pappagallo è stato affidato temporaneamente al Parco d’Orleans. Sono in corso accertamenti dei carabinieri per risalire all’identità del proprietario e verificare eventuali reati o illeciti amministrativi commessi. "Si invita il proprietario a presentarsi presso i nostri uffici del centro Anticrimine Natura di via Lincoln, 127 - dicono i carabinieri - oppure di chiamarci al numero di telefono 091/6101987".