Bagheria, bene confiscato alla mafia ospita il polo per la tutela dell'infanzia

Due immobili che un tempo erano patrimonio di boss mafiosi, a Bagheria, adesso ospiteranno il polo territoriale per la tutela dell’infanzia e adolescenza e per il supporto della famiglia.

L'inaugurazione è prevista per mercoledì 13 alle 9,30. Sarà presente il sindaco Patrizio Cinque. "Il polo - si legge in una nota del Comune - nasce dall’esigenza di tutelare l’infanzia e supportare la famiglia. A tal fine verranno utilizzati i due immobili confiscati alla mafia e trasferiti al patrimonio dell'amministrazione che si trovano nella centrale via Dante".