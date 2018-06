Scoperta fabbrica biglietti Amat falsi, Orlando: "Danno per l'azienda e i cittadini"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Esprimo il mio apprezzamento alla guardia di finanza che da tempo, su denuncia dei vertici dell'Amat, sta lavorando per individuare i

responsabili di un criminale mercato di biglietti e tagliandi parcheggio dell'Amat. Un crimine che ha prodotto danni rilevanti, per milioni di euro, all'azienda e quindi a tutti i cittadini. Non possiamo che auspicare che si prosegua nella individuazione di tutti i responsabili di questi comportamenti illeciti, eventualmente anche dentro l'azienda, cui chiederemo che siano comminate sanzioni severissime. Il Comune e l'Amat, proseguiranno ovviamente nella più totale collaborazione con gli organi inquirenti e con la magistratura". Lo ha detto il sindaco Leoluca Orlando commentato il sequestro da parte della guardia di finanza di una tipografia abusiva di Bagheria dove sono stati trovati quasi cinque mila biglietti contraffatti dell'Amat appena stampati.