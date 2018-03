Nuova assemblea dei vigili, possibili disagi al traffico mercoledì 14 marzo

Polizia municipale di nuovo in assemblea. A convocarla domani a partire dalle 9,30 nel teatro Santa Cecilia la Cisl-Fp. "Probabili disagi alla circolazione - fanno sapere dal comando di via Doganali - potrebbero verificarsi per la eventuale partecipazione del personale del Corpo. Il ricevimento del pubblico sarà comunque garantito fino alle 9,30".

Solo pochi giorni fa, il Csa ha annunciato di aver presentato una causa collettiva per avere dall'amministrazione comunale i soldi delle indennità dal 2011 al 2015 previste dal fondo efficienza servizi legge regionale 17/1990: "Lo abbiamo scritto nero su bianco. L’Amministrazione comunale deve versare agli agenti di polizia municipale 38 milioni di euro. Ormai non possiamo più attendere".