Travolsero e uccisero di notte una runner a Bagheria, inchiesta archiviata per due ragazzi

Nessuno dei due giovani vide né potè evitare di investire una runner che si stava allenando di notte a Bagheria, morta in ospedale due giorni dopo essere stata investita. E’ la conclusione alla quale sono arrivati due diversi giudici, il primo al tribunale di Termini Imerese e l’altro al tribunale dei minorenni, per l’incidente in cui ha perso la vita Pierina Chiofalo, 40 anni. La donna si stava allenando, lungo la statale 113, quando venne travolta in prossimità di una curva intorno alle 3. Prima da uno scooter sul quale c’era V.M. (17 anni) e poi da una minicar guidata da L.P.D. (allora diciottenne).

L’incidente risale a una notte tra sabato a domenica, a settembre 2017. La donna era single, viveva da sola e come spesso capitava andava a correre quando la temperatura era già calata. Secondo quanto ricostruito durante le indagini Pierina Chiofalo si trovava all’altezza di un’autocarrozzeria, non lontano dal Museo Guttuso, quando venne colpita dal motorino e poi arrotata da una Aixam. Stando ai risultati degli accertamenti tecnici i due giovani non stavano correndo né sarebbero stati distratti dall’utilizzo di smartphone.

Investita mentre fa jogging a Bagheria, morta Pierina Chiofalo

„"Pierina era piena di vita - aveva raccontato la zia della vittima a PalermoToday - ed era sempre allegra, amava la musica e i concerti. Solare e indipendente, era una donna eccezionale. Dormiva poco, magari quella notte avrà pensato di allenarsi per una corsetta e poi rientrare. Infatti non aveva chiuso la porta a chiave. Non aveva con sé i documenti".“