Alitalia potenzia i collegamenti tra Roma e Palermo

Da domani Alitalia incrementa i voli tra Roma Fiumicino e Palermo, da 6 a 8 al giorno, così come su Catania. Inoltre, da Milano Malpensa (dove la compagnia continuerà ad operare fino alla riapertura di Linate), ci saranno 2 voli al giorno di andata e ritorno sempre su Palermo e Catania, salvo eventuali proroghe delle restrizioni da parte della Regione.

A parte i collegamenti con l'Isola, però, dal 2 giugno Alitalia ripristinerà il collegamento non stop tra Roma e New York, ma anche con la Spagna (Roma-Madrid e Roma-Barcellona) e i collegamenti diretti tra Milano e il Sud del Paese. Sempre da giugno riprenderanno i voli tra Fiumicino con Alghero, Bologna, Bari, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Olbia, Pisa, Torino, Venezia e, all’estero, con Bruxelles, Francoforte, Ginevra, Londra, Monaco, Parigi e Zurigo.

Complessivamente, la compagnia effettuerà il 36% di voli in più rispetto al mese di maggio, operando 30 rotte da 25 aeroporti, dei quali 15 in Italia e 10 all’estero. Tutti i voli passeggeri Alitalia vengono operati utilizzando meno della metà dei posti disponibili a bordo, per rispettare le norme sul distanziamento.

Nei mesi di giugno e luglio Alitalia proseguirà anche le operazioni cargo con la Cina che finora hanno consentito di importare in Italia oltre 70 milioni di mascherine protettive e altro materiale sanitario (respiratori, guanti, occhiali e camici) necessario per la gestione dell’emergenza Covid-19. In collaborazione con la Farnesina, inoltre, continua anche il programma di voli speciali per il rimpatrio di connazionali bloccati all’estero anche da aeroporti non serviti abitualmente da Alitalia. La compagnia sta predisponendo infine per i prossimi giorni nuovi collegamenti con l’Argentina.