Forum, provano a rapinare un senzatetto e gli sparano con una pistola ad aria compressa

Colpito con i pallini di una pistola ad aria compressa fuori dal centro commerciale Forum. Un senzatetto tedesco di 54 anni, conosciuto nella zona, è stato soccorso ieri pomeriggio dai sanitari del 118 dopo essere stato ferito lievemente da un gruppetto di ragazzi nell’area del parcheggio che voleva rubargli un sacchetto dentro cui c’era un piccolo regalo appena acquistato in negozio.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo si sarebbe opposto alla richiesta della baby gang e un ragazzino, di circa 15 anni, avrebbe estratto dalla tasca la pistola ad aria per poi sparargli alla tibia e fuggire. La scena non è passata inosservata ai tanti presenti che non hanno potuto far nulla se non chiamare il 113 e chiedere un intervento delle volanti e di un'ambulanza per portare il 54enne in ospedale.

Ad arrivare per prime le guardie giurate in servizio al centro commerciale, poi le volanti del commissariato Brancaccio e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico che hanno raccolto le testimonianze dei presenti. In un secondo momento sono state acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza interno che potrebbe servire a identificare i componenti del branco.