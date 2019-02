Viale Amedeo d'Aosta, donna sul tram senza biglietto: sputi e schiaffi a un controllore

Non appena sono stati invitati a scendere dal tram su cui stavano viaggiando senza biglietto lei avrebbe reagito sputando e schiaffeggiando il controllore, mentre il marito non sarebbe neanche intervenuto e si sarebbe limitato a trascinare via la moglie per un braccio. Nuovo episodio di violenza oggi pomeriggio alla fermata Amedeo d’Aosta che si trova nell'omonima via.

E’ accaduto sulla linea 1, non lontano da via Padre Giuseppe Puglisi, dove i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure a un dipendente dell’Amat che è stato portato al pronto soccorso del Buccheri la Ferla. Per lui solo un occhio gonfio e l’amarezza per quello che avrebbe dovuto essere un giorno di lavoro come tanti e che invece si è concluso con una tappa in ospedale.

La linea 1 è stata temporaneamente sospesa ma dopo circa mezz’ora il servizio è tornato regolare. In quel frangente sono intervenuti i carabinieri per ascoltare il racconto della vittima dell’aggressione e dei testimoni. Successivamente è stato richiesto all’azienda che si occupa del trasporto pubblico in città di consegnare le immagini delle telecamere a circuito chiuso che potrebbero servire a individuare la coppia.

Risale allo scorso mercoledì l’ultimo episodio di violenza registrato su uno dei convogli del “Genio”. Un altro dipendente Amat è stato colpito da un giovane che si trovava sul tram senza biglietto. Di fronte alla richiesta di scendere dal mezzo il ragazzo lo avrebbe spinto contro la bussola. Arrivati alla fermata la porta si è aperta e i due sono caduti a terra. Appena due giorni prima un caso simile in via Pecori Giraldi.