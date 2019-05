"Contro il ministro delle interiora, 49 milioni di stigghiola": lenzuoli e adesivi contro Salvini

Quindici anni Palermo si è svegliata trovando la città tappezzata di adesivi nei quali si leggeva: “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Oggi, nel giorno del ventisettesimo anniversario della strage di Capaci, qualcuno ha deciso di utilizzare la stessa modalità comunicativa, disseminando le strade di adesivi per con un messaggio contro il partito del ministro della Difesa e contro chi deciderà di sostenerlo alle urne. “Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano senza dignità”.

L’accoglienza per il ministro Salvini, arrivato in città stamattina per partecipare agli eventi commemorativi per il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sorta, non è stata delle migliori. Oltre agli adesivi che richiamano graficamente la campagna antiracket di Addiopizzo sono apparsi striscioni, lenzuoli e cartelloni con gli slogan più diversi, “Non ti vogliamo”, “Aprite cuori, menti e porti”, “La scuola è libera e i balconi pure” (con riferimento alla vicenda della prof sospesa) e “Contro il ministero delle interiora, 49 milioni di stigghiola”.