Sferracavallo, sfreccia con l’acquascooter e senza assicurazione: multa salata

Sorpreso a sfrecciare tra le onde di Sferracavallo con il suo acquascooter. Gli uomini della capitaneria di porto hanno fermato negli scorsi giorni una moto d’acqua in una zona interdetta e sanzionato un giovane con una multa da 900 euro. Al termine degli accertamenti il mezzo è risultato privo di copertura assicurativa.

Nell’ambito dei controlli predisposti dalla capitaneria di porto, intensificati con la campagna "Mare sicuro 2019", i militari hanno salvato due esemplari di Caretta caretta a Termini Imerese e Mazara del Vallo. Dopo i soccorsi le tartarughe sono state affidate all’Istituto Zooprofilattico di Palermo.

Altre pattuglie dalla guardia costiera hanno scorso un’imbarcazione che, a seguito di un’avaria, è rimasta in balia delle onde all’Addaura. Altri soccorsi hanno riguardato una barca a vela ferma a 65 miglia dalle coste trapanesi, dov’è stato tratto in salvo un sub in difficoltà poi affidato alle cure del 118.