Piazza Principe di Camporeale si illumina per Natale: acceso l'albero

A Piazza Principe di Camporeale è arrivato l'albero di Natale. A promuovere e realizzare l'iniziativa - grazie al contributo dei cittadini e dei commercianti che non si sono tirati indietro - l’associazione Basta Volerlo, presieduta da Davide Grasso. Mentre lo scorso anno l’albero si era dipinto di blu, quest’anno il colore scelto è stato l’oro. Sono tanti i passanti che scattano foto divertenti con il “simbolo” natalizio. Ricordiamo che l’associazione in questione nasce il 14 giugno ed è composta per la stragrande maggioranza da percettori del Reddito di cittadinanza che preferiscono dare giornalmente un contributo per la propria città anziché starsene comodamente a casa aspettando la ricarica.

