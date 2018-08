Chef palermitano vince il Gelato Festival America, il sorbetto al cioccolato conquista la giuria

Con un sorbetto composto per l'80% da cacao proveniente dal Sud America e per il 20% da acqua, lo chef di origine palermitana Giacomo D'Alessandro ha vinto il titolo di miglior gelato alla prima tappa della seconda edizione del Gelato Festival America.

Titolare della gelateria "Polo Sud" a Little Italy D'Alessandro ha battuto i rivali con il suo "Dark Chocolate Surprise", riconosciuto anche come miglior gusto originale. Il festival proseguirà per gli States fino al gran finale, che si terra a marzo a Miami e lo chef palermitano vi parteciperà di diritto.

"Nessun segreto - dice D'Alessandro - solo l'uso di ingredienti artigianali. Il nostro cacao arriva dal Sud America, così come importiamo le nocciole dell'Italia e il pistacchio da Bronte. Sono stati tre giorni favolosi, in dodici a competere per il titolo. E' stato impegantivo, ma ci siamo riusciti".