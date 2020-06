Il volto di George Floyd su un murale a Ballarò, da Palermo il messaggio "No Racism"

Prima la scritta “I can't breathe” comparsa sugli scogli del Foro Italico, adesso il volto di George Floyd è comparso su un murale in piazza Mediterraneo, a Ballarò. Anche a Palermo arriva l'eco delle proteste per l'uccisione a Minneapolis di cittadino afroamericano da parte di un poliziotto. Una pagina buia della storia americana che riporta i riflettori sul tema della lotta contro il razzismo e l’abuso di potere delle forze di polizia.

L’opera è nata da un'idea del rapper Christian Picciotto Paterniti ed è stata realizzata dallo street artist palermitano Alec. Accanto al volto della vittima, la scritta “No racism”.