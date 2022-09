Di Paola inizia il suo tour elettorale, a metà settembre Conte in Sicilia per tirargli la volata

A metà settembre l'ex premier Giuseppe Conte sarà per due giorni in Sicilia per tirare la volata al candidato presidente della Regione, Nuccio Di Paola, che domani comincia il suo tour elettorale da un capo all'altro dell'Isola. Domani alle 10 la presentazione alla stampa (sala gialla dell'Ars) del programma, dove saranno presenti i candidati M5S alle prossime elezioni politiche e regionali.

Intanto Di Paola non lesina attacchi a Schifani: "La sua agenda sarà dettata dalla pletora di partiti che lo accompagnano e non certo dagli interessi dei siciliani, a cui parla di ponte e termovalorizzatori quando il problema principale per molti di loro sarà pagare le maxibollette in arrivo, sbarcare il lunario e prenotare una visita specialistica senza dover aspettare mesi. Il centrodestra intanto ha presentato il suo biglietto da visita a Palermo: mentre arrivano le maxibollette sull'energia, ha aumentato la tassa sull'immondizia".

Meno severo "il giudizio e l'impressione nettamente positivi su Caterina Chinnici". Anche se, precisa, "già durante il percorso fatto assieme avevamo avuto però l'impressione che sui temi fondamentali per la Sicilia fosse piuttosto digiuna". Dunque secondo Di Paola tutto ciò è "Un ulteriore motivo per ripiegare sul voto utile: che senza dubbio è quello per noi".