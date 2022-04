Altofonte, Gabriele Di Matteo candidato sindaco: anche Totò Antibo alla presentazione ufficiale

Gabriele di Matteo, segretario cittadino della Democrazia Cristiana Nuova, ha presentato ufficialmente, alla cittadinanza, la sua

candidatura a sindaco di Altofonte, in un incontro avvenuto ieri pomeriggio presso il salone parrocchiale ex collegio di Maria. Sono intervenuti tutti i rappresentanti dei gruppi che fanno parte della coalizione, esponendo le motivazioni per cui hanno scelto Gabriele Di Matteo. Il candidato sindaco della lista “CambiAmo Altofonte” è sostenuto da un’ampia coalizione e rappresenta il nome nuovo in quella che sarà la sfida in vista delle prossime elezioni comunali. Ha preso parte all’incontro anche il pluridecorato campione di atletica, Totò Antibo, che ha ribadito il suo pieno sostegno a Di Matteo.

"Gabriele Di Matteo, 39 anni - si legge in una nota - ha sempre lavorato sul territorio. E' titolare di un Caf-Patronato, nonché “figlio d’arte” del compianto Nino Di Matteo (ex sindaco di Altofonte). Laureato in economia aziendale, è anche titolare dell’ente di formazione convenzionato regionale “Projob”, già orientatore specialistico presso il centro per l’impiego, nonché assistente tecnico-amministrativo nel settore scuola".