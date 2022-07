La vacanza per salvare il mare approda in Sicilia, in barca a vela da Siracusa a Cefalù

Da Siracusa a Cefalù, passando per Augusta, Catania, Taormina, Messina, Capo d’Orlando e Milazzo: è il viaggio in barca a vela, partito oggi 18 luglio e che andrà avanti fino alla prima settimana di agosto, intrapreso dalla famiglia Pagano-Guerrieri che, nel 2020, in piena pandemia, ha scelto di dedicare ogni anno le proprie vacanze estive agli incontri con le persone, soprattutto con i più piccoli, per rafforzare la consapevolezza che viviamo in una grande casa comune che è il nostro pianeta e che è dovere di tutti noi prendercene cura, rispettandolo e facendo del nostro meglio per viverci bene tutti insieme ed in salute.

I 2dinoi2 ovvero mamma Vale, papà Giovi, Japo lo you-tuber e Martino il bagnino, approdano adesso in Sicilia, tutti in missione con Legambiente per la salvaguardia degli ecosistemi marini e per promuovere tra i più piccoli comportamenti e stili di vita in sintonia con la sostenibilità.



Ottenuta da Legambiente l’investitura di "ambasciatori del mare" nel 2020 hanno navigato lungo le coste di Marche, Abruzzo e Molise, mentre nel 2021 il loro veliero carico di entusiasmo e buoni propositi ha toccato ben 14 località pugliesi, realizzando altrettante iniziative per la sottoscrizione e la divulgazione dei contenuti del Manifesto del Mare, contenente poche e semplici regole per il corretto approccio al mare: un documento volutamente semplificato perché sia davvero fruibile da tutti, bambini compresi, e funzionale a capire che il mare dà da mangiare e da vivere a tantissime persone e che non può essere trattato come un pozzo a cui attingere infinitamente e una discarica a cielo aperto. Per i bambini è stato ideato anche un libro a fumetti con il racconto delle avventure in mare ed è stato pensato anche un decalogo che in modo semplice potesse far ragionare i bambini sull'importanza del mare.

Adesso, toccherà alla Sicilia ospitare queste giornate in cui, accanto agli incontri istituzionali con le Marine dei suddetti porti ed alle iniziative di sensibilizzazione che verranno organizzate e realizzate in collaborazione con i circoli territoriali siciliani di Legambiente e che avranno il loro momento culminante nella promessa al Mare di tutti i partecipanti, si svilupperà anche un lavoro di raccolta informazioni sui territori, sull’organizzazione dei porti e dei servizi garantiti, sulla prossimità o facilità di raggiungere il centro cittadino e le principali spiagge. I risultati di questo lavoro verranno poi condivisi con l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, anch’esso patrocinatore ufficiale dell’iniziativa.