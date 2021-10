Ama i tuoi occhi nella giornata mondiale della vista, a Palermo visite oculistiche gratuite

Al via la giornata mondiale della vista. Sarà domani (14 ottobre) e sarà promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, Iapb Italia onlus. Il tema internazionale del 2021 è: "Ama i tuoi occhi".

“Prendersi cura della vista è semplice” è lo slogan della giornata che mira a preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva. Gli occhi sono la principale “porta” d’accesso al mondo esterno: forniscono circa l’80 per cento delle informazioni sull’ambiente che ci circonda. Anche per questo è fondamentale prendersene cura. Quindi è utile sia capirne il funzionamento che comprendere la prevenzione delle malattie oculari, dei disturbi e dei traumi oftalmici.

Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione di tutti: istituzioni, cittadinanza, autorità politiche e amministrative sull’importanza del bene prezioso della vista e sulla necessità di tutelarla e prendersene cura in ogni fase della vita. Pertanto la sezione territoriale dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Palermo, ha organizzato diverse iniziative gratuite tra le quali:

Distribuzione di opuscoli e materiale informativo, presso piazza Giulio Cesare di Palermo, allo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza

Nel medesimo tempo, presso il Centro di Prevenzione, Diagnostica e Riabilitazione Visiva dell’U.I.C.I di Palermo, di via Manzoni 11 (terzo piano) adeguatamente attrezzato con moderne apparecchiature, dalle ore 8.30 alle 13 opererà un’equipe di specialisti, formata da un medico oculista, un ortottista e due volontari; per il controllo della vista, dalle ore 13 si terrà un incontro informativo e conoscitivo con la partecipazione di un oculista, il tutto nel pieno rispetto delle norme stabilite dalle autorità sanitarie per il contenimento dei contagi da Covid19.

È possibile contattare l’Ente per le eventuali prenotazioni e/o informazioni al seguente numero 091/6162405 tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 12, o tramite e-mail, al seguente indirizzo uicpa@uiciechi.it.