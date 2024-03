Settimana mondiale del glaucoma 2024, visite oculistiche gratuite a Palermo

In occasione della settimana mondiale del glaucoma (quest’anno dal 10 al 16 marzo) giovedì 14 marzo sarà lanciata la campagna di prevenzione promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità Iapb Italia onlus in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Il 14 marzo saranno distribuiti opuscoli informativi in piazza Giulio Cesare (davanti alla Stazione Centrale) dalle ore 9 alle ore 12. Nella stessa giornata saranno effettuati screening visivi gratuiti alla cittadinanza all’ambulatorio dotato delle più moderne strumentazioni e di un personale medico esperto e qualificato, in via Manzoni, 11 – 3° piano - dalle ore 14,30 alle ore 19,30 (per prenotare la visita è necessario telefonare al numero dedicato 0916162405 oppure scrivere a uicpa@uici.it).

Lo scopo è quello di richiamare l’attenzione sul bene prezioso della vista e il medico oculista Giansandro Acciaro spiega cosa è il glaucoma e quanto importante è la prevenzione. “Il glaucoma è una malattia cronica degenerativa progressiva, quasi sempre bilaterale che porta danni al nervo ottico – spiega il dottor Acciaro -. E’ quasi sempre legata a un aumento della pressione oculare. Questa malattia è spesso dovuta all’aumento della pressione interna dell’occhio, che può danneggiare in modo progressivo e irreversibile il nervo ottico, ovvero il nervo responsabile della trasmissione delle informazioni visive al cervello. Si verifica così una perdita del campo visivo che inizia dalle porzioni più periferiche coinvolgendo progressivamente quelle centrali”.

Esistono varie forme di glaucoma: acuto, congenito e quello più comune, cronico semplice. “La diagnosi viene effettuata dall’oculista con una visita di routine – continua Acciaro -. Se si riscontrano alterazioni della papilla ottica e della pressione oculare, con ulteriori approfondimenti, si va alla diagnosi di certezza. La prima visita va fatta intorno ai 40 anni perché solitamente è l’età in cui si presenta questa forma di glaucoma”. Se la malattia viene diagnosticata in tempo, può essere controllata e si possono limitare i danni con una terapia medica. Si può anche fermarla con una terapia parachirurgica o chirurgica. Nel mondo ci sono circa 55 milioni di pazienti affetti da questa malattia e 25 milioni hanno perso la vista. In Italia oltre 1 milione di persone hanno il glaucoma e il 50% non sa di averlo.