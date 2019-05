Conca D'Oro, al via la terza edizione dello Sport Show: Valentina Vezzali la star | VIDEO

Da centro commerciale a cittadella dello sport. Dal 24 al 26 maggio la terza edizione della manifestazione. Dalla boxe al braccio di ferro, passando per le bocce, la scherma e il nuoto per disabili. Tra gli ospiti anche Luca Cantoli e Paolo Patrizi che si esibiranno in uno show di bike trial e bmx freestyle