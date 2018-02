Differenziata bluff a Sferracavallo: i rifiuti finiscono tutti dentro lo stesso mezzo | VIDEO

Una coppia ha ripreso i netturbini mentre svuotavano i diversi contenitori in un unico autocompattatore. "E' una vergogna, ecco come viene fatta la differenziata a Palermo...". Il video è stato postato su Facebook

Perentoria la replica della Rap. "Gli operatori impegnati per strada quel giorno - spiegano dall'azienda - avevano già segnalato che nel corso della raccolta dell'organico (avvenuta prima di quanto ripreso dai cittadini) erano stati rinvenuti diversi sacchi e contenitori pieni di rifiuti contaminati, cioè ove la frazione differenziata era mista ad altri componenti (per esempio organico misto a plastica o carta mista a plastica). In questi casi purtroppo non resta all'azienda che procedere ad una raccolta indifferenziata e al conferimento al Tmb di Bellolampo. Gli impianti che effettuano il trattamento dell'organico infatti non accettano il conferimento di carichi contaminati, anche in percentuali molto basse".

"Questo episodio - afferma il Sindaco - conferma quanto l'impegno di tutti i cittadini sia fondamentale per raggiungere un sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti efficiente. Basta la disattenzione o il menefreghismo di pochi per vanificare lo sforzo dei più, come quello dell'azienda".