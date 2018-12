Riapre il Baglio Conca D'Oro, la sfida di Marco Mineo: "Resto qui per il futuro dei miei figli" | VIDEO

Se c'è chi in un periodo non facile è costretto a partire, c'è chi ha deciso di restare per rilanciare turismo ed economia nella propria terra. E' la scelta di Marco Mineo, direttore di MM Hotels, che dopo Villa D’Amato a Palermo e il Palm Beach Hotel a Cinisi, ha alzato l’asticella con il Baglio Conca d’Oro, un'antica cartiera oggi hotel de charme, a pochi chilometri da Monreale. "So che non saranno tutte rose e fiori, ma voglio realizzare il mio sogno qui in Sicilia per il futuro dei miei tre figli"