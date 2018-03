Massimo, follia sul bus: sale sul tetto e viene fermato dopo una lunga trattativa | VIDEO

Rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo, apparentemente di circa 20-25 anni, che è stato "placcato" dai poliziotti sul tetto di un bus della linea 104.

L'episodio intorno alle 13.30, all'incrocio tra via Maqueda e via Cavour. Il giovane di colore, di cui non si conoscono le generalità, con un balzo felino ha raggiunto il tetto del bus costringendo l'autista a fermarsi e i passeggeri a scendere. In pochi minuti sono arrivate numerose telefonative alle sale operative delle forze dell'ordine.

Sul posto sono interventi gli agenti della polizia municipale, diverse volanti di polizia, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. Dopo un'estenuante e lunga trattativa i poliziotti sono saliti grazie a una scala. Poi lo hanno bloccato e lo hanno ammanettato fra gli applausi della folla, portandolo a terra grazie a un'autoscala e con il costante supporto del personale del 115.

Solo allora è stato possibile spostare l'autobus e ripristinare la normale circolazione veicolare. Resta da chiarire cosa abbia spinto il giovane a compiere il gesto. La sua posizione è al vaglio della polizia che lo ha condotto nelle camere di sicurezza della Questura per accertamenti.

(Video realizzato e inviato da Giancarlo Cirino)