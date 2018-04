Il Quarto Stato compare in via Maqueda, l'artista di strada si svela: "Anche a Palermo molto popolo scalzo" | VIDEO

Uno dei quadri simbolo del XX secolo, vera icona dei lavoratori, sta prendendo vita all'ombra del Teatro Massimo. Domenico Pollara, madonnaro di Castelbuono, si racconta a PalermoToday.

Con i suoi gessetti colorati, l'artista che nel suo paese natale ha un atelier, in questi giorni sta così riproducendo il quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo, realizzato nel 1901 e conservato al Museo del Novecento di Milano. Un inno ai lavoratori che ha scelto di dipingere in occasione del 25 aprile e in vista del primo maggio.