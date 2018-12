All'Olivella il presepe "No Mafia" con i volti di Falcone, Borsellino e padre Puglisi | VIDEO

Ci sono la fotografia dei giudici Falcone e Borsellino, la casupola sulle colline di Capaci con la scritta "No Mafia", l'autostrada teatro della strage del '92 e il ritratto del beato martire padre Pino Puglisi. Un presepe dedicato a tutte le vittime della mafia e ai magistrati e prefetti che ancora oggi lottano per la legalità. Ideato da padre Giuseppe Garofalo, è stato realizzato dai padri filippini della Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri, all'interno della Chiesa di Sant'Ignazio all'Olivella. "La scelta è venuta subito dopo il blitz della nuova Cupola per dimostrare che la conversione è possibile a tutti".