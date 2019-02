Un portale della Protezione civile su allerte meteo e calamità: "Può salvare la vita" | VIDEO

Presentato stamani a Villa Niscemi il portale della Protezione civile, all'interno del sito istituzionale del Comune, affiancato da un innovativo servizio rivolto ai cittadini per la notifica automatica su smartphone di eventuali emergenze e allerta. Il portale è raggiungibile sia dalla home page del Comune, sia direttamente, al seguente indirizzo: http://protezionecivile.comune.palermo.it



Il portale è pensato con la duplice finalità di dare informazioni di carattere tecnico ad esperti ed operatori e di fornire informazioni di uso comune per tutta l’utenza sui comportamenti e sugli strumenti in caso di emergenze di vario tipo. Esso contiene infatti sia i piani relativi alla gestione di emergenze di vario tipo, connesse al rischio sismico, idrogeologico, idraulico, sia alcune informazioni sulle norme comportamentali di base da tenere in caso di eventi calamitosi.

Il portale offre inoltre sia nella versione web sia nella versione mobile accessibile da telefonino, un servizio di geolocalizzazione che in caso di emergenza permette di individuare l’area di attesa più vicina. Se visualizzato tramite smartphone, il servizio permette anche l’aggiornamento in tempo reale tramite le mappe di Google, fornendo agli utenti anche la possibilità di scegliere i percorsi più veloci per il raggiungimento delle aree sicure. Per ricevere gli aggiornamenti sul proprio smartphone, gli utenti devono scaricare la App gratuita “Telegram” e registrarsi al canale @ProtezioneCivilePalermo. La App è disponibile per tutti i sistemi operativi mobili e per Pc,