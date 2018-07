Idrante si rompe e si "trasforma" in una fontana, allagato largo Villaura | VIDEO

Era a secco da lungo tempo e qualcuno, negli scorsi mesi, aveva anche rotto la parte che fuoriesce dall’asfalto, ma oggi pomeriggio un idrante di largo Villaura - nella zona di via dei Cantieri - ha ripreso improvvisamente a funzionare allagando la strada con uno spreco di centinaia di litri di acqua. Una ventina di minuti dopo le segnalazioni fatte da alcuni residenti è arrivata una squadra dell’Amap per interrompere l’erogazione e cercare di chiarire l’accaduto. Almeno cinque automobilisti, dopo essersi messi diligentemente in fila, hanno approfittato della situazione utilizzando l'idrante come un autolavaggio.