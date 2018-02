Palloncini dorati contro il cancro infantile: "Ogni anno in Sicilia si ammalano 150 bambini" | VIDEO

L'iniziativa, organizzata dall'Aslti, si è svolta davanti al reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico, in contemporanea ad altre città italiane.

Centinaia di palloncini sono volati in cielo all'unisono per riaffermare l'impegno delle famiglie nell'informare e nel sensibilizzare l'opinione pubblica sulle patologie oncologiche pediatriche.

A curare la manifestazione la Fiagop (Federazione italiana delle associazioni dei genitori oncoematologia pediatrica). In Italia ogni anno si ammalano di linfomi o leucemie 2200 bambini e adolescenti, di cui circa 150 solo in Sicilia.

"L'informazione non è mai sufficiente - ha detto Giuseppe Lentini, presidente dell'Associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili - bisogna parlarne, far conoscere l'esistenza dei centri. Queste giornate servono proprio a questo".