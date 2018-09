Viene multato in piazza XIII Vittime, sperona auto dei vigili e altre 2 vetture in sosta: preso | VIDEO

Viene multato dalla polizia municipale, s’infuria e sperona tre auto, tra cui proprio quella dei vigili. Cronaca di un pomeriggio di ordinaria follia, quello vissuto ieri in piazza Tredici Vittime. Protagonista della vicenda un uomo di 40 anni che dopo essere stato sanzionato dagli agenti della polizia municipale perché intralciava il traffico con la sua auto, si è chiuso dentro la sua macchina e poi ha speronato il mezzo dei vigili e a seguire altre due vetture in sosta. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato in via Cavour poco dopo.