Regata Open windsurfer, festa a Mondello per i palermitani: si impongono Casagrande e Alberti | VIDEO

Domenica di festa per i palermitani a Mondello. Pronostici confermati con gli atleti siciliani sugli scudi che hanno ribadito la loro supremazia nelle due prove di ieri, dopo la prima giornata di gare. Ad accaparrarsi la vittoria alla Festa del windsurfer, sotto l'organizzazione del club Albaria, nella regata internazionale Open sono stati Marco Casagrande dell’Albaria nella categoria leggeri, l'altro palermitano, Alessandro Alberti del Tuna club nella categoria pesanti e la romana Simona Cristofori nella graduatoria femminile.

Casagrande ha finito la gara con cinque primi posti dominando la sua categoria e tenendosi alle spalle il toscano Marco Costagli di Piombino e il giovane marsalese Silvio Catalano. Soddisfatto il palermitano profondo conoscitore del campo di gara di Mondello. “Non mi aspettavo – ha commentato Casagrande - due giorni di tempo perturbato con pioggia e vento che mollava e veniva. Ho mantenuto fede al pronostico e anche oggi ho fatto solo primi posti". Ha ritrovato la zampata del leone, Alessandro Alberti che si è imposto tra i pesanti, con buon margine sul piombinese Alessandro Torzoni e sul terzo classificato, Alberto Gange del Lauria. “L’ho spuntata – ha detto felice il surfista palermitano - con un buon distacco dal resto della concorrenza. Con la mia esperienza e conoscenza dei venti di Mondello, sono riuscito a conseguire il successo che mi mancava da tempo".

Nella classifica femminile, a risultare vittoriosa è stata la romana Simona Cristofori che ha preceduto la marsalese Bruna Ferracane e la francese Celine Bordier. Infine nella prova di campionato regionale della classe giovanile Techno 293, la vittoria tra gli under 17 è andata a Giuseppe Romano del Lauria. Tra gli under 15, primo Gabriele Zavatteri, anche lui del Lauria, così come Francesca Salerno vittoriosa nella categoria under 13.