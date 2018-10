Lorefice rompe il silenzio e replica a Le Iene: "Notizie faziose, io perseguitato" | VIDEO

"E' chiaro che sono perseguitato, non posso non scappare". L'arcivescovo Corrado Lorefice rompe il silenzio e parla del servizio della trasmissione Le Iene sul caso dell'Opera Pia (da lui presieduta ndr). In un lungo servizio Filippo Roma ha ripercorso la vicenda dell'Istituto e ha dato voce ai dipendenti, che sono stati licenziati e attendono gli stipendi arretrati. Lorefice, davanti alle telecamere Mediaset non parla, e viene immortalato mentre cerca di allontanarsi di corsa. Unica replica ufficiale quella del vicario generale Giuseppe Oliveri, che in una nota da parlato di "mistificazione mediatica". Almeno fino a ieri sera quando Lorefice, a margine dell'inaugurazione di una casa Ail per pazienti e familiari fuorisede, ha risposto alle domande dei cronisti su quanto accaduto.

"Sono in fuga solo dalle aggressioni personali. Sono costantemente aggredito e non è questo il modo. La verità si chiede e la verità è già pubblicata ed è sotto gi occhi di tutti", ha detto il religioso.