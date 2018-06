Borgo Nuovo, bus divorato dalle fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco | VIDEO

Un mezzo della linea 625 ha preso fuoco alla fermata di via Tindari. Paura per i passeggeri che sono riusciti a uscire per tempo dalla vettura. A scatenare il rogo sarebbe stato un cortocircuito. Sul posto quattro squadre del 115 e tre volanti di polizia