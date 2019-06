Una coltre di fumo nero invade Brancaccio, cassonetti in fiamme davanti al liceo Dolci | VIDEO

Una fitta nebbia nera si è alzata nel pomeriggio tra via Fichidindia e via Natale Carta, davanti al liceo delle Scienze Umane e Linguistico. Difficile la circolazione per i veicoli. Intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo