Ferrandelli guarda al 2022: "+Europa casa dei liberal democratici, non faremo gruppo in Consiglio" | VIDEO

Alle elezioni Europee non ha superato lo sbarramento. Eppure, secondo Fabrizio Ferrandelli, +Europa "ha seminato bene costruendo una casa per i liberal democratici che non si sentono rappresentati dal Pd, non si riconoscono in Forza Italia e vogliono costruire un fronte anti-sovranista". Vede il bicchiere mezzo pieno Ferrandelli, uno dei tre consiglieri comunali candidati all'Europarlamento, malgrado il risultato delle urne. "Avevamo messo in conto - dice - il rischio di non farcela, siamo una forza politica nata da pochi mesi e vogliamo guardare al futuro".

L'obiettivo a Palermo è rivolto al 2022, quando ci saranno le elezioni amministrative del dopo Orlando. Ferrandelli con il suo movimento dei Coraggiosi, tra i cofondatori di +Europa al congresso dello scorso 27 gennaio, intende recitare un ruolo di primo piano: "+Europa può essere la casa anche di chi in passato stava da un'altra parte". Dopo le Amministrative del 2017, dove ha sfidato Orlando per la carica di sindaco, Ferrandelli non è riuscito a coagulare l'opposizione attorno a sè. "Non sono stato eletto per far parte di una tifoseria - sottolinea - ma per dare la mano alla nazionale, che si chiama Palermo. Continuerò a fare un'opposizione responsabile".

A Sala delle Lapidi, +Europa non formerà un gruppo consiliare. "Aggiungeremo solo la dicitura +Europa - conclude l'ex deputato regionale - ai gruppi già esistenti: quello dei Coraggiosi, di cui fa parte Cesare Mattaliano, e quello denominato Fabrizio Ferrandelli, che ho costituito io dopo le elezioni".