Brancaccio, quella discarica di ingombranti e carcasse d'auto: "Servono telecamere e controlli" | VIDEO

Da anni in via Enrico Mattei, non molto lontano dal centro commerciale Forum Palermo, insiste una vera e propria discarica in cui è possibile trovare rifiuti di ogni genere. Il presidente di circoscrizione: "Conferite i rifiuti nel centro di raccolta di viale dei Picciotti"