Chef da tutta Italia da Biagio Conte, in 40 cucinano per la Missione "Speranza e Carità" | VIDEO

I cuochi dell'Accademia Sicilia hanno dato il loro contributo a favore dei più poveri cucinando prelibatezze di ogni tipo, nel rispetto di tutte le religioni.

Gli chef hanno cucinato per 700 persone. E' stato lo stesso Biagio Conte a dire ai rinomati cuochi di portare avanti il loro progetto anche se lui non sarebbe stato presente dal momento da giorni, ormai, dorme sotto i portici di via Roma per sensibilizzare la città sul tema dei senzatetto.

Tra i piatti cucinati dai mastri della cucina, una cassata salata di 150 chili sperimentata dal presidente dell'Accademia, Massimo Giambelluca e una enorme torta con una immagine del missionario laico e un enorme cuore di fragoline, su una base di crema chantilly. "Stiamo facendo anche una genovese - ha detto il responsabile della cucina, Leo Palma - un piatto poverissimo ma molto gustoso. Visto che ci sono dei musulmani, abbiamo deciso di non usare carne di maiale ma solo pollo e vitello con la macellazione halal".