Apre il nuovo centro di raccolta dei rifiuti al Borgo, Orlando: "Sempre meno alibi per gli incivili" | VIDEO

L'area in piazzetta della Pace, riservata al conferimento della differenziata e dei rifiuti urbani e assimilati, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13, il martedì e il giovedì fino alle 17. Il presidente Rap: "Biglietti Amat in premio in base al peso del materiale conferito"