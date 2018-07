La ricetta per il rilancio dei cantieri: "Rinforzare gli investimenti nell'area portuale" | VIDEO

Lo afferma il neo sottosegretario alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, durante l'incontro "Parla il Cantiere. Investimenti e lavoro per il futuro di Palermo" che si è tenuto questa mattina all'Arsenale Marina Regia: "L'economia siciliana deve tornare a guardare al mare con speranza". Al confronto, organizzato dalla Cgil, anche il segretario confederale, Maurizio Landini: "Il Sud ha pagato il doppio la crisi anche sul fronte cantieri navali. Far ripartire il Mezzogiorno è l'unico modo per rilanciare il Paese. Bisogna costituire una nuova agenzia che possa coordinare la politica industriale italiana"