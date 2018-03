Solidarietà, torte e tè all'inglese a sostegno dei bimbi della Zisa | VIDEO

Appuntamento sabato 17 marzo alle 17 in via Enrico Albanese 15, nella sede degli esami di International House Language Center. I fondi raccolti saranno donati al Centro Tau.

Quest'anno, a collaborare attivamente all'iniziativa anche la scuola di musica Kandinskij, in cui oggi è stata annunciata l'iniziativa alla stampa. "Tea & Cake for charity" è un evento di beneficenza che va avanti ormai da alcuni anni e che in quelli passati ha permesso di raccogliere fondi per le associazioni che si occupano della ricerca sul cancro e per la lotta alla sclerosi multipla e la Croce rossa italiana. A diventare cuochi e pasticceri per i piccoli della Zisa saranno gli stessi fautori dell'iniziativa.

Il Centro Tau nasce nel 1988 grazie alla libera iniziativa di volontari e all’impegno di alcuni giovani francescani della parrocchia Santa Maria della Pace, con l'obiettivo di migliorare la vita dei ragazzi del territorio Cipressi, Ingastone e Danisinni grazie ad attività di accoglienza e di sostegno per le famiglie. Tra le attività portate avanti ogni giorno l’animazione e l’impegno sociale per il cambiamento, la formazione e la stimolazione delle Istituzioni per iI potenziamento dei servizi, e la prevenzione alla ricerca di nuove opportunità di lavoro.