Sole, arancine e capitale della cultura: Palermo fa il pieno di turisti per Pasqua | VIDEO

Dalla Cattedrale al teatro Massimo, passando per i Quattro Canti e Mondello: una flotta venuta da ogni parte del mondo per scoprire arte e cibo. Abbiamo guardato la città con gli occhi di chi non la conosce.

Vengono da Danimarca, Germania, Spagna e Montenegro. Ma anche, in tantissimi, dal Nord e Centro Italia. Nella scelta di trascorrere il weekend di Pasqua nel capoluogo, molti sono stati influenzati dal riconoscimento di Palermo come capitale della cultura e dall'inserimento dell'itinerario arabo-normanno nella lista del Patrimonio Unesco.