Consegnato il terzo pulmino con i comandi al volante: i disabili diventano autisti | VIDEO

Disabili fanno da autisti ai disabili. L’organizzazione Pmg Italia ha consegnato, ieri a Palazzo Comitini, il terzo veicolo con i comandi al volante, guidato da ragazzi in carrozzina per il trasporto di altri ragazzi diversamente abili all’associazione siciliana medullolesi spinali (Asms). Con l’aiuto dei volontari dell’Asms e dei ragazzi del servizio civile, saranno loro ad andarli a prendere per portarli a scuola, in palestra, a fare basket o in piscina.

Un progetto innovativo che per la prima volta in Italia permette ai ragazzi in carrozzina di poter vivere la quotidianità, entrare nel mondo del lavoro e sentirsi utili per gli altri. Il mezzo ha una capienza di nove posti con la possibilità di inserire fino a tre carrozzine. “È il terzo veicolo che ci viene consegnato - ha detto il presidente dell’Asms Pietro Boncimino - i primi due sono arrivati quest’estate durante i mondiali paraolimpici. Grazie alla Pmg e agli imprenditori locali siamo riusciti a dare la mobilità a chi non l’ha più”.

“Oggi è una giornata speciale per Palermo e per la Sicilia. Siamo felici - dice il responsabile Pmg area Sicilia e Calabria Francesco Aglianò - di avere contribuito a rendere più semplice la quotidianità delle persone svantaggiate. Chi meglio di loro può dare un aiuto alle persone fragili del territorio. Il progetto di mobilità Garantita non si fermerà qui ma si espanderà in altre aree dell’isola. Vogliamo aiutare tante realtà e spero che ci riusciremo”.

Durante la cerimonia di consegna del veicolo era presente l’assessore comunale alla Mobilità Iolanda Riolo che ha dato una buona notizia riguardo alla circolazione dei pulmini delle onlus che si occupano di disabilità: “Ho preparato una delibera che andrà in Giunta tra qualche giorno in cui chiedo una modifica disciplinare della Ztl per l’accesso gratuito di questi mezzi nell’area a traffico limitata”. A contribuire alla realizzazione anche Laura Croce, Emilia Devara e Fabio Alaimo della Pmg. Tra i sostenitori dell’iniziativa anche alcuni imprenditori locali che hanno dimostrato grande sensibilità e senza i quali il risultato non sarebbe arrivato.