Da Cuochi d'Italia alle terrazze di Obicà, Alessandro Borghese cucina per i palermitani | VIDEO

Posti esauriti sia per il "lunchmix" delle 13,30 che per "l'aperitivomix" previsto sei ore dopo. Gran successo e folla di fan per il doppio appuntamento con lo chef Alessandro Borghese sulla terrazza della Rinascente.

Borghese - salito alla ribalta anche grazie agli show cooking su Real Time, Tv8 e su Sky con "4 ristoranti" - a pranzo ha preparato in diretta le portate davanti agli ospiti che hanno prenotato i posti limitati.

Per l'occasione, lo chef e conduttore televisivo ha deliziato i presenti con dei piatti del menù "Food to Share", creati ad hoc per Obicà e le sue terrazze, che in uno solo sguardo abbracciano la chiesa di San Domenico, il teatro Massimo, il mercato della Vucciria e il mare di Sicilia.